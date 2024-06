Przegląd prasy z Wrocławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.06.2024

16 czerwca, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, w Sercu Szczepina, czyli na skwerze św. o. Damiana De Veuster, odbył się pchli targ. To świetna okazja, żeby nie tylko pozbyć się zalegających i niepotrzebnych rzeczy, ale również samemu kupić coś po bardzo okazyjnej cenie. Dodatkowo szczepiński pchli targ słynie z rodzinnej atmosfery i to czuć!

Sensacja w Boguszowie - Gorcach. Podczas wymiany nawierzchni jednej z dróg robotnicy natrafili na zagadkową studzienkę. Okazało się, że według map, to wejście do sztolni 1787 roku! Do środka wszedł doświadczony, a także uwielbiany przez Dolnoślązaków wałbrzyski eksplorator Rafał Romanik, znany szerzej z kanału Wyprawy Leona! Zobaczcie zdjęcia i obejrzyjcie filmik z zabytkowej sztolni znajdującej się w podziemiach Boguszowa - Gorc.