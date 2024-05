Park dmuchańców z basenem koło Dworzyska i piana party w Szczawnie - Zdroju hitem majówki 2024, a będzie czynny przez całe wakacje!

Park Dmuchańców Jump 4 Fun pojawił się tuż obok Grill Baru w Dworzysku i stał się hitem

Chwilę przed majówką w Dworzysku stanął park dmuchańców. I stał się hitem długiego weekendu. Duża przestrzeń i mnóstwo urządzeń do zabawy zachęciły rodziców by tu zajrzeć. Ci, którzy przyszli są zachwyceni. - Na pewno tutaj wrócimy - mówili nam w czasie majówki.

Piana party i basen z łódeczkami w cenie biletu do parku dmuchańców koło Dworzyska

Przebojem jest też basen z łódeczkami. Pływać mogą i dzieci, i dorośli ważący do 140 kg. Jest też trampolina do skakania na gumach i wiele innych atrakcji.

Park dmuchańców okazał się hitem tegorocznej majówki w okolicach Wałbrzycha. Ale to nie koniec atrakcji. Miejsce będzie czynne aż do września. Do wakacji w weekendy od godz. 11.00 do 19.00, a w wakacje codziennie. We wrześniu, tak jam w maju i czerwcu.