Przegląd prasy 14.05.2024 Wrocław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Prasówka Wrocław 14.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Słodko Gorzko - festiwal rzemieślniczych słodkości, kawy i lodów we Wrocławiu. Wstęp bezpłatny! Zapach ciasta, cudowny aromat kawy, wykwintna słodycz i głębia smaków. To nas czeka podczas festiwalu rzemieślniczych słodkości, kawy i lodów. Zapraszamy na Słodko Gorzko, festiwal pełny niecodziennych smaków i kuszących zapachów. Będzie pysznie i bardzo kolorowo!

📢 Innowacyjne kursy do podmiejskich okolic Wrocławia. Kiedy można się ich spodziewać? Wrocław i jego aglomeracja stoją na progu znaczącej zmiany w publicznym transporcie. Już niebawem, mieszkańcy Wiszni Małej, Czernicy, Długołęki oraz innych podwrocławskich miejscowości będą mieli możliwość podróżowania nowoczesnymi autobusami, które nie tylko zwiększą komfort przemieszczania się, ale również przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Oto, co warto wiedzieć o tej pionierskiej inwestycji.

📢 Śląsk był o krok od półfinału, ale nie wykorzystał szansy. Przed Wojskowymi decydujące starcie W emocjonującej rywalizacji ćwierćfinałowej Orlen Basket Ligi, Śląsk Wrocław przegrał na własnym terenie z Arged BM Stalą Ostrów Wielkopolski 74:84. Tym samym, w serii do trzech zwycięstw, obie drużyny doprowadziły do remisu 2-2. O awansie do półfinału zadecyduje piąty, decydujący mecz, który odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim. Ta zażarta rywalizacja przyciąga uwagę fanów koszykówki, którzy z niecierpliwością czekają na finałowe starcie.

Prasówka 14.05 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wrocławskie osiedla nadal się rozrastają. Tym razem nowy budynek zostanie postawiony na Różance Wrocław planuje otwarcie jednego z pierwszych w Polsce kompleksowego ośrodka opiekuńczo-mieszkalnego dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Placówka, która powstanie przy ulicy Morawskiej na Różance, ma na celu zapewnienie wsparcia i opieki osobom niesamodzielnym, wymagającym stałej asysty. W tym artykule przyglądamy się szczegółom tego ambitnego projektu.

📢 Ostatnie tygodnie prac nad drogą S3 Bolków - Kamienna Góra: Wkrótce otwarcie Nowy odcinek drogi ekspresowej S3, łączący Bolków z Kamienną Górą, jest już na ukończeniu. Z niecierpliwością oczekiwane otwarcie trasy, które ma nastąpić na przełomie czerwca i lipca, zwiastuje znaczące ułatwienie w podróżowaniu po Dolnym Śląsku. Z jednym z najdłuższych tuneli w Polsce, ta inwestycja ma szansę stać się jedną z najbardziej efektownych tras w kraju. 📢 Bieg Firmowy we Wrocławiu 2024: Wielkie serca i sportowy duch. Pobiegło ponad 12 tysięcy pracowników Bieg Firmowy we Wrocławiu, który odbył się 11 maja 2024 roku, zgromadził na starcie ponad 12 tysięcy uczestników. To wydarzenie, które łączy pasję do sportu z pomocą potrzebującym, po raz kolejny pokazało ogromne serce wrocławskiej społeczności biznesowej. Uczestnicy, reprezentujący różne firmy, wzięli udział w 12. edycji sztafety charytatywnej, by wspierać niepełnosprawne dzieci wymagające kosztownego leczenia. Dochód ze sprzedaży pakietów startowych został przekazany na wsparcie 13 podopiecznych Fundacji Everest.

📢 Wrocławska Amazonka. Sprawdziliśmy jak płynie się nową trasą kajakową z Kątów Wrocławskich do Wrocławia. Mamy fantastyczne zdjęcia! Na wstępie zaznaczyć trzeba, że nowa trasa z Pełcznicy do przystani Złotniki jest, po pierwsze fantastyczna, dzika i piękna. Po drugie wymagająca dla kajakarza. Obcujemy tu z dziką przyrodą, która zachwyca swoim pięknem i doznaniami jednak jest nieprzewidywalna. Nowa trasa ma prawie 19 km. Jest to jedna z dłuższych tras kajakowych i przepłynięcie jej wymaga co najmniej 4 godziny.

