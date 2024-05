Przegląd prasy z Wrocławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 31.05.2024

W sobotę, Wrocław stał się mekką dla fanów motorsportu. Stadion Olimpijski przyciągnął tłumy na wyjątkowe wydarzenie Red Bull Speed Ways, gdzie gwiazdy takie jak Adam Małysz, Maciej Janowski, Jakub Przygoński, a także były kierowca Formuły 1 David Coulthard zaprezentowali swoje niezwykłe umiejętności. Wydarzenie to, z bezpłatnymi atrakcjami przed głównym show, przyciągnęło na stadion tysiące fanów, którzy nie zawiedli się na oferowanym spektaklu.

Po dwóch latach oczekiwania, ulica Pomorska w końcu została otwarta dla ruchu. Dzięki kompleksowemu remontowi, droga ta zyskała nową jakość, która ma przynieść ulgę zarówno kierowcom, jak i miłośnikom dwóch kółek. Co dokładnie się zmieniło i jakie korzyści niesie za sobą modernizacja tej części miasta?

W czwartek, 30 maja, ulice Wrocławia wypełniły się wiernymi, którzy wzięli udział w procesji Bożego Ciała. Tradycyjna uroczystość przyciągnęła tłumy mieszkańców oraz turystów, którzy przeszli z katedry wrocławskiej do bazyliki pw. św. Elżbiety. Wydarzenie to jest jednym z najważniejszych momentów dla wiernych Kościoła katolickiego, podkreślającym znaczenie Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wyjątkowego dnia.