Prasówka 27.05.2024 Wrocław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wrocławia Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.05, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Andersen w Pałacu to wystawa wrocławskich studentów w pałacu w Goszczu. Warto odwiedzić to miejsce. Zobaczcie zdjęcia!”?