Prasówka 10.09.2023 z całego tygodnia we Wrocławiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Kończy się drążenie tunelu kolejowego w okolicy Trzcińska na linii Wrocław – Jelenia Góra. Do prac wykorzystywana jest nowoczesna maszyna, której nadano imię "Katarzyna". Dzięki tej maszynie tunel drążony jest bez zamykania ruchu pociągów. Po zakończeniu prac, w tunelu w Trzcińsku możliwe będą równoczesne przejazdy pociągów po obu torach. Podróż z Jeleniej Góry do Wrocławia będzie szybsza i bezpieczniejsza. Przeczytajcie, dlaczego maszyna nosi imię Katarzyna? Kiedy zaplanowano koniec prac? Czy podróżnych czekają utrudnienia?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

We Wrocławiu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, powstanie Zintegrowane Centrum Pediatryczne. To sztandarowa inwestycja USK i Uniwersytetu Medycznego. Pieniądze na jej realizację przekazał rząd. Chodzi o kwotę ponad 200 mln złotych.

We wtorek 5 września, w Oławie odbyła się uroczystość wręczenia dotacji na wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach programu "Mały Strażak" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, trzy pierwsze powiaty otrzymały czeki okolicznościowe na zakup drobnego sprzętu.

Rok szkolny w Technikum Leśnym w Miliczu rozpoczął się 4 września. To nie jest szkoła taka jak inne w regionie. Technikum leśne w Miliczu pełni rolę szkoły mundurowej. Nowy rok szkolny i ceremonię rozpoczęcia uświetniają dźwięki hejnału szkolnych trębaczy, a godność tego wydarzenia podkreślają nienagannie wyprasowane mundury uczniów.

Do tej pory saperzy zlikwidowali prawie 1300 pocisków, zapalników do pocisków oraz do granatów moździerzowych. Od blisko dwóch tygodni żołnierze z Patrolu Saperskiego 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca usuwają niewybuchy, odnalezione w Karkonoszach, w okolicach Wodospadu Szklarki w Szklarskiej Porębie. Akcja trwa nadal. Kiedy się zakończy? Sprawdźcie, które szlaki turystyczne są nadal zamknięte i dowiedźcie się, dlaczego to miejsce mieszkańcy nazywają "doliną śmierci".