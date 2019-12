Praca w Mercedesie przyciąga inżynierów i… inżynierki

Tak. Polki i Polacy chcą pracować w firmach o silnej marce, a Mercedes to koncern, od którego zaczęła się historia motoryzacji i który nieprzerwanie tę historię tworzy. Pasy bezpieczeństwa, poduszka powietrzna, kontrolowane strefy zgniotu czy ABS to przykłady wprowadzonych przez tę firmę rozwiązań w jednej tylko dziedzinie: bezpieczeństwa. One stały się potem standardami. Każdy pracownik Mercedesa współtworzy więc historię motoryzacji.

W fabryce Mercedesa w Jaworze pracownicy mają stałe umowy o pracę bezpośrednio z MPBPL, a wysokie standardy pracy to u nas oczywistość. Jesteśmy co roku w ścisłej czołówce rankingu pracodawców zapewniających najbardziej przyjazne środowisko pracy i największą satysfakcję załogi. Wysoka frekwencja pracowników na firmowych wydarzeniach sportowych czy rekreacyjnych świadczy o znakomitej atmosferze w zespole.

To jasne. Zapraszamy do nas.

Poza stanowiskami produkcyjnymi firma oferuje możliwość pracy zdalnej, czyli home office. Pracownicy mogą dopasować także czas pracy do swoich preferencji. Jeśli na przykład zdecydują się rozpocząć pracę o 7, to kończą o 15, a jeśli o 8, to pracują do 16.

Pomagacie pracownikom w dojazdach do pracy?

Tak. Uruchomiliśmy bezpłatny transport pracowniczy na dwóch liniach: Lubin - Legnica - Fabryka oraz Wałbrzych - Świebodzice - Strzegom - Rogoźnica - Fabryka. Pracownicy jeżdżą autobusami Mercedes-Benz Turismo, komfortowymi i spełniającymi normę Euro6. Rozważamy rozszerzenie tras.

Wspomniał pan o inżynierkach. A czy inne panie też mogą pracować w Mercedesie?

Już pracują! Jest ich obecnie 232, co stanowi ponad jedną trzecią załogi. Świetnie sprawdzają się w Jaworze nie tylko na stanowiskach menadżerskich czy administracyjnych, ale i w roli monterów czy operatorów. Średnia stawka wynagrodzenia na tym samym stanowisku jest taka sama dla kobiet i mężczyzn.