Budowa wielkiej fabryki chipsów pod Wrocławiem na półmetku. Szukają pracowników [ZDJĘCIA]

Zakład powstaje kilkanaście kilometrów od Wrocławia, we wsi Święte w gminie Środa Śląska, tuż obok drogi 94 Wrocław-Środa Śląska. Fabryka amerykańskiego giganta produkować będzie przekąski ziemniaczane oraz kukurydziane z dostaw od rolników. PepsiCo współpracuje bezpośrednio z 80 gospodarstwami z całej Polski, corocznie pozyskując od nich ponad 230 tys. ton ziemniaków. Szacuje się, że w związku z uruchomieniem nowego zakładu ilość ta wzrośnie o ok. 60 tys. ton rocznie do roku 2023 roku, a liczba współpracujących gospodarstw powiększy się do ponad 100.