Przedsiębiorco, chcesz zatrudnić Ukraińca? Zgłoś się do wrocławskiego urzędu pracy

Liczba osób, które z powodu wojny uciekły do Polski zza wschodniej granicy, przekroczyła już pół miliona. Większość stanowią kobiety z dziećmi, i to one będą szukały w Polsce Pracy.

- Wielu moich znajomych zdołało uciec z kraju, inni próbują to zrobić. Mężczyźni wysyłają do Polski swoje żony, siostry i matki. Ratują rodziny, a sami walczą. Te kobiety będą musiały jakoś w Polsce przeżyć. Nie wiadomo, jak długo potrwa wojna. Na pewno będą tu szukać pracy - powiedziała nam pani Anna, Ukrainka od 14 lat mieszkająca we Wrocławiu.