Polskość Dolnego Śląska i Wrocławia w XIX wieku. Czy istniała i jakim językiem się przejawiała?

Tego, że Śląsk jako region był od początków rdzennie słowiański i przynależał do polski piastowskiej, nie trzeba nikomu udowadniać. Ostatecznie Polska straciła ten region po rozbiciu dzielnicowym w 1384 r, a odzyskała w 1945 roku. Jednak rodowód tych ziem, jaki i tych na zachód od Odry, był zawsze rdzennie Słowiański. To właśnie we Wrocławiu w roku 1000, za panowania Bolesława Chrobrego utworzono biskupstwo.

Na przełomie wieków XII i XIII książęta śląscy sprowadzają na Śląsk osadników głównie z państw niemieckich. To doprowadziło do znacznego zwiększania ludności Śląska, ale też do stopniowej germanizacji. Po zniszczeniu miasta przez Mongołów w 1241 r. Wrocław rok później został odbudowany na prawie magdeburskim i otrzymał prawa miejskie. Od tej pory miasto staje się wielonarodowościowe. Mieszkają tu głównie Polacy, Niemcy i Żydzi, a wszyscy posługują się swoim ojczystymi językami.