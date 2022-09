Latarnik z Ostrowa Tumskiego. Klejnot Wrocławia, unikatowy w całej Polsce. Rozmowa z Panem Robertem Molendo

Obecnie we Wrocławiu lampy gazowe, których jest 98 są na Ostrowie Tumskim. To idealnie wpisuje się w klimat tego miejsca. Odpalane są codziennie o zmierzchu przez latarnika w cylindrze i pelerynie. Najwięcej latarni, bo aż 240 jest w Warszawie, ale to właśnie we Wrocławiu są one w jednym miejscu i odpalane ręcznie. To najbardziej czyni je wyjątkowymi i słynnymi na całym świecie, a wrocławski latarnik jest już niemal symbolem miasta.