W I Liceum Ogólnokształcącym podczas remontu odkryto malowidło z herbem Wrocławia. Trwa renowacja. Galeria

Podczas remontu auli w I Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu odkryto ogromny fresk z Herbem Wrocławia. To niezwykłe odkrycie, które obecnie jest rekonstruowane przez najwybitniejszych specjalistów. Inwestycje nadzoruje Zarząd Inwestycji Miejskich, a jej koszt to 115 tys. zł. A o tym dlaczego malowidło zostało ukryte przeczytasz w poniższym artykule.