Polska firma ma lek na koronawirusa? Jest decyzja

Prognoza pogody. Dziś w nocy przymrozki we Wrocławiu, może być ślisko! (14/15.03.2020)

Prognozuje się spadek temperatury do - 4°C, a przy gruncie do - 6°C napisał w ostrzeżeniu dyżurny synoptyk Piotr Ojrzyński z Biura Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20 w sobotę do 8 rano w niedzielę. Uważajcie! Jezdnie i chodniki mogą być śli...