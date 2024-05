Przegląd prasy z Wrocławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.05.2024

Każdy weekend we Wrocławiu to gwarancja braku nudy, a ten nadchodzący (17-19 maja) nie będzie wyjątkiem. Miasto tętni życiem, oferując mnóstwo atrakcji związanych nie tylko z Nocą Muzeów. Mieszkańcy mogą liczyć na targi, pikniki, wielkie święto jednego z najpopularniejszych osiedli, aktywności sportowe oraz kino plenerowe. Wybór jest ogromny! Sprawdźcie sami!

Mamy na Dolnym Śląsku miejsca, w których dominują spłaszczone, kamienne pagórki - i nie są to Góry Stołowe. Towarzyszą im "dziewicze" tereny pokryte czarnym pyłem z "kraterami" wypełnionymi wodą - i nie jest to powierzchnia Księżyca. Pokopalniane hałdy i osadniki wyglądają niesamowicie. Odwiedziliśmy największy zbiornik, jaki powstał na terenie wałbrzyskiego osadnika. Jest położony nad osławioną Palestyną w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia!

W nocy z czwartku na piątek, na ulicy Legnickiej we Wrocławiu, doszło do przerażającego wypadku. Mężczyzna, przechodząc przez torowisko wpadł pod nadjeżdżający tramwaj. Aby wydobyć poszkodowanego spod wagonu, konieczne było użycie dźwigu. Jego stan jest bardzo ciężki, a policja nie wie, kim jest.

Jedziesz sobie drogą krajową nr 35 przez Wałbrzych, dojeżdżasz do zwężenia... a tam! Na samym środku drogi... Zobaczcie sami, bo naszym Czytelnikom trudno było w to uwierzyć.

Policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komisariatu Wrocław Stare Miasto zatrzymali podejrzanego o napad z paralizatorem na pocztę we Wrocławiu. Znaleźli przy nim zrabowane pieniądze, maskę, paralizator i inne rzeczy, których użył podczas przestępstwa.

Tegoroczny Festiwal Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu okazał się absolutnie rekordowy pod względem liczby gości, którzy zajrzeli do zamku w pierwszych pięciu dniach maja. Sprzedało się 50 000 biletów i pięć tysięcy do wałbrzyskiej Palmiarni. To o 15 procent więcej niż w poprzedniej edycji. Zamek liczy zyski, przynajmniej te wymierne, bo jak przeliczyć wrażenia i doznania estetyczne, o których będą teraz opowiadać odwiedzający wałbrzyski zamek z Polski i zagranicy?