Otwarcie mostu w Kolcach ułatwi turystom dojazd do Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy ZDJĘCIA, FILM Krzysztof Krajewski

W Kolcach w gminie Głuszyca został oddany do użytku przebudowany most. Inwestycja została zrealizowana między innymi z rządowego programu Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych. To bardzo ważna przeprawa dla turystów, którzy odwiedzają podziemne Miasto Osówka.