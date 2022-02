Ogłoszono przetarg w sprawie dalszego remontu ulicy Pomorskiej we Wrocławiu

Ulica Pomorska we Wrocławiu zostanie odświeżona na odcinku od Dubois do placu Staszica, oraz zachodniej części tego placu do wiaduktu kolejowego przy ul. Reymonta. Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg, którego zadaniem będzie wyłonienie wykonawcy.

Na terenie wzdłuż ul. Pomorskiej zostanie zasadzone mnóstwo drzew i krzewów WI

Przebudowany zostanie blisko kilometr jezdni oraz torowiska tramwajowego. Powstanie 6220 m nowych chodników i 2160 m dróg dla rowerzystów. Dodatkowo pojawią się nowe przejścia dla pieszych (m.in. na wysokości ul. Wąskiej czy Biskupa Tomasza Pierwszego) i przejazdy rowerowe. Natomiast na wysokości ul. Pomorskiej i pl. Staszica staną wiedeńskie przystanki autobusowo-tramwajowe. Zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków, jezdnia i drogi rowerowe będą z masy bitumicznej, a w miejscu gdzie będą poruszały się autobusy i tramwaje zostanie zachowana kostka brukowa.

Jedna z wizualizacji ulicy Pomorskiej po remoncie. WI

Miasto chce ponadto zazielenić ulicę Pomorską, tak aby nabrała charakteru alei. Posadzone zostaną krzewy i około 60 drzew. Nowa roślinność rosnąć będzie w dostępnych miejscach, nie utrudniając widoczności kierowcom. W ramach inwestycji przebudowane zostaną też sieci podziemne, w tym XIX wieczna kanalizacja. Przy dawnym dworcu na pl. Staszica zostanie zachowany i wyeksponowany zabytkowy kawałek torowiska - pozostałość po kolejce wąskotorowej.