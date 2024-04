Kaufland zachęca klientów do wspólnej akcji sadzenia drzew

W ramach tej akcji klienci mogą aktywnie uczestniczyć w zadrzewianiu, poprzez aktywację dedykowanego kuponu Kaufland Card. Za każde 500 punktów Kaufland, firma we współpracy z Fundacją Aeris Futuro, zasadzi drzewo. Po wyznaczeniu lokalizacji, Kaufland zaprosi również lokalne społeczności do wspólnego sadzenia roślin.

Kaufland od lat zdaje sobie sprawę, że rozwój biznesu idzie w parze z rosnącą odpowiedzialnością za społeczeństwo i ekosystem. Od początku swojej działalności w Polsce firma konsekwentnie dąży do rozwoju w sposób zrównoważony, kładąc nacisk na poszanowanie środowiska naturalnego. Sieć postawiła sobie ambitne cele związane z ochroną klimatu, w tym planuje do 2030 roku ograniczyć emisje związane z działalnością firmy o 80% w stosunku do roku 2019.

„Czas na las z Kaufland Card” to kolejne przedsięwzięcie mające na celu ograniczenie śladu węglowego, ochronę klimatu i bioróżnorodności. Lasy i inne obszary zielone odgrywają kluczową rolę w wsparciu bioróżnorodności oraz w retencji i absorpcji dwutlenku węgla.