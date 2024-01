Nowe metody walki z afrykańskim pomorem świń. Blisko 900 dzików będzie odstrzelonych

Afrykański pomór świń w natarciu

Walka z ASF trwa

Każdego roku epidemiolodzy we współpracy z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii ustalają liczbę dzików do profilaktycznego odstrzału. W tym roku będzie to 899 sztuk. To blisko 3 razy mniej niż w latach ubiegłych, kiedy mniej więcej odstrzeliwanych było 2300 dzików. Najwięcej zwierząt ma zostać zlikwidowanych w powiatach kłodzkim i oleśnickim - do końca marca.