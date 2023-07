Dramat rodziny dzików. Dwie sieroty żyją w centrum dolnośląskiego miasta, ich matka zginęła potrącona przez samochód

Dziki w centrum miasta chrupały śliwki machając z zadowolenia ogonkami

Skwerek przy przystanku autobusowym przy ul. Sikorskiego nieopodal powstającej hali wspinaczkowej oraz Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu to ścisłe centrum 100-tysięcznego miasta położony przy ruchliwej dwupasmowej trasie - ul. Sikorskiego. Trudno wyobrazić sobie, by dobrze czuła się tu dzika zwierzyna, tymczasem 26 lipca po godz. 18 okazało się, że jest inaczej. Dwa młode dziki jadłu tu ze smakiem opadłe z rosnących tu drzew śliwki. Posiłek smakował, bo młodzi kuzyni świni domowej podczas posiłku z zapałem machali ogonkami. Niewiele przy tym uwagi poświęcały młode dziki obserwującym je ludziom. Czuły się jakby były u siebie i wiele w tym prawdy, bo trasa przy której biesiadowały jest ich domem, tutaj też zginęła ich rodzina.

Dramat rodziny dzików z Wałbrzycha

- Dwa młode dziki to młode lochy, która przyprowadziła do Śródmieścia czwórkę młodych. Lochę wiosną potrącił śmiertelnie samochód, jedno młode również zginęło pod kołami. Kolejne próbowaliśmy odłowić dzięki współpracy z łowczymi dysponującymi pułapkami. Udało się schwytać jednego młodego dzika. Wypuszczono go w lesie w okolicy Grząd, a dwa zostały i pojawiają się regularnie w okolicy ul. Sikorskiego, Zamkowej i Matejki - wylicza Piotrowski.

Dwa ruchliwe i wiecznie głodne podrostki buszowały m.in. przy przychodni zdrowia i poradni przy ul. Matejki. Straż Miejska zapowiada kolejne starania, by młode schwytać i wypuścić w lesie, jak wcześniej ich brata lub siostrę. Inaczej niefrasobliwe młode podzielą los matki i czwartego dziecka z tego miotu, bo ruchliwa ul. Sikorskiego nie jest dobrym miejscem do życia dzików. Będziemy informować o postępach w tej sprawie.

Dziki rządziły w Wałbrzychu, dziś to duży kłopot

Dziki żyjące lub pożywiające się regularnie w dolnośląskich miastach nie są rzadkością, ale standardem. Z ich kłopotliwym sąsiedztwem zmaga się też położony wśród lasów i mocno zalesiony Wałbrzych, jedno z najbardziej zielonych miast Polski. Miasto od lat szukało sposobu, by sąsiedztwo to uczynić mniej kłopotliwym. W ostatnich latach po aferze z myśliwym strzelającym do dzików w ciągu dnia na największym miejskim osiedlu (Myśliwy: strzelałem do dzików na Podzamczu w Wałbrzychu, bo mi kazano. Wszystko odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) miasto zdecydowało się na odławianie zwierząt i wywożenie ich w tereny leśne (W Wałbrzychu odłowili i wywieźli do lasu blisko 40 dzików!).