Weterynarze z Miliczu biją na alarm: coraz więcej chorych, bezpańskich, małych kociąt. Małe koty umierają w męczarniach

O tym, jak ważną rzeczą jest zapobieganie niekontrolowanemu rozmnażaniu się dziko lub półdziko żyjących kotów, może być obecny wysyp małych kociąt na terenie Doliny Baryczy. Spora część kotów, która pojawiła się na świecie, jest chora. Wiele z nich śmiertelnie.

Jak dodaje, dom tymczasowy w Łazach, który opiekuje się takimi zwierzętami, tak nie radzi już sobie z ogromną liczbą kotów. Zaczyna też brakować już karmy dla zwierzaków. Jak alarmuje lekarz weterynarii Karolina Załęczna, codziennie przybywa nawet po kilka chorych kociąt.

- Nie ma co robić z tymi zwierzętami, a one często po prostu cierpią z bólu. Najbardziej popularną chorobą wśród kociąt jest katar koci. Jest to grupa wirusów, która atakuje górne drogi oddechowe. Zajmuje też narządy wzroku, koty ślepną, nie mogą oddychać i giną w dużych męczarniach - wylicza pani doktor.