Napad na kantor w Lubawce. Właścicieli napadnięto i okradziono już czwarty raz!

Sprawcy pobili właścicielkę kantoru przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce i ukradli jej reklamówkę z pieniędzmi

Do napadu doszło wczoraj (23 marca) wieczorem ok. godz. 19.00. Właścicielka kantoru przy ul. Kamiennogórskiej tuż przy Drodze Krajowej nr 5 wychodziła właśnie z punktu wymiany pieniędzy, kiedy została napadnięta. Sprawcy bili ją i kopali. Zabrali jej reklamówkę z pieniędzmi. Jak powiedziała mediom, odkąd prowadzi kantor, została napadnięta i obrabowana już czwarty raz! Raz została napadnięta we własnym domu.

Tym razem napastnicy ukradli kobiecie torbę ze znaczną ilością pieniędzy, telefonem komórkowym i dokumentami. Dwaj mężczyźni przewrócili kobietę, zaczęli bić i kopać. Wyszarpali reklamówkę, wsiedli do samochodu w jasnym kolorze i odjechali. W czasie napadu nie krzyczeli, ani nie mówili nic do kobiety, nie wiadomo, czy byli to Polacy.