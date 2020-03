NOWE INFORMACJE. 70-letnia kobieta zmarła na przystanku przy Rondzie Reagana

Karetka pogotowia przyjechała ok. godz. 18 na przystanek MPK przy ul. Curie-Skłodowskiej, w pobliżu Ronda Reagana.

Niestety, 70-letniej kobiety nie udało się uratować. Lekarz, który stwierdził zgon, uznał że stało się to z przyczyn naturalnych – mówi st. sierż. Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji.

Nie była to jednak pierwsza wizyta karetki pogotowia w tym miejscu.

Ta kobieta leżała na przystanku od godziny 9. O godz. 15 poinformowałem służby ratunkowe pod numerem 112. Przyjechało pogotowie, które z pretensjami spytało z jakiego powodu zgłaszałem. Powiedziałem wszystko to samo co do słuchawki. Z okna mieszkania patrzyłem czy panią zabiorą, ale niestety tak się nie stało. Chwilę postali, po czym zostawili ją w tym samym miejscu i w tej samej pozycji i pojechali – mówi pan Kacper.