Warszawa. Spektakularny projekt apartamentu w wieżowcu przy Złotej 44. Połączenie natury i technologii

Liczba apartamentów dostępnych w ofercie biura sprzedaży Złotej 44 maleje, co nie oznacza, że nie ma tam już dostępnych żadnych "perełek". Jedną z nich jest liczący niespełna 64 metry kwadratowe apartament 422. Przestrzeń ta może okazać się zarówno znakomitym wyborem inwestycyjnym, jak i doskonałym miejscem do życia. Inspirację do aranżacji apartamentu zaproponowała niedawno Katarzyna Weremczuk z pracowni Weremczuk Design.

Zobacz zdjęcia niesamowitego apartamentu: