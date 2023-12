Niezadowolenie z pracy wrocławskiego MPK stale się wzmaga! Mieszkańcy się denerwują: "nie słuchają nas"

Na skargę pana Piotra odpowiedział prezes MPK Witold Woźny.

- Stale pracujemy nad tym, by zwiększać częstotliwość i jakość naszych połączeń. Do końca roku na ulice miasta wyjedzie 13 nowych autobusów elektrycznych, w tym 9 z nich będzie obsługiwać linię K. Autobusy przegubowe, które dotychczas kursowały na tej linii przerzucamy na linię 115. Ten ruch wynika właśnie z głosów mieszkańców, którzy poprzez Rzecznika Pasażera zakomunikowali nam taką potrzebę. Rzecz jasna, nie jesteśmy w stanie spełnić od ręki wszystkich próśb i zrealizować wszystkich oczekiwań, natomiast każde poszczególne zgłoszenie, wyznacza nasz kierunek rozwoju. Proszę mi wierzyć, to nie jest to groch rzucony o ścianę - przekonuje w odpowiedzi prezes Woźny.