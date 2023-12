To koniec kursów pociągów POLREGIO do Nysy. Mieszkańcy są oburzeni: "to dyskryminacja"

- To jest absolutna porażka! Przez lata polegałam na tym połączeniu. To było nie tylko wygodne, ale też ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie podróży. Jeżdżę sama na uczelnię. Zajmowało mi to około 1,5 godziny. Teraz z przesiadką minimalny czas wynosi dwie/trzy. Muszę chyba zacząć korzystać z aplikacji dla autostopowiczów - mówi "Gazecie Wrocławskiej" Katarzyna, studentka IV roku.

- Dla mnie to jest po prostu nie do zaakceptowania. Nie tylko w kwestii wygody, ale dostępu: do pracy, edukacji czy ze względów turystycznych. Już nawet na jarmark nie opłaca się przyjechać. Nie można po prostu zamknąć tak ważnego połączenia bez żadnych alternatyw dla ludzi mieszkających i podróżujących tak na co dzień. Ja sobie poradzę, ale inni? - dodaje pan Mirosław, który do Wrocławia przyjeżdża sporadycznie.