Nietypowa ozdoba straszyła na Dolnym Śląsku. Czy tej wiosny powróci czarownica latająca na miotle? - zdjęcia

Czarownica na miotle latała nad Wałbrzychem

Przechodnie uśmiechali się spoglądając na nietypowego "lewitującego" gościa, ale byli i tacy, których wiedźma przeraziła, nim dotarło do nich, że to jedynie nieszablonowa ozdoba. Zwłaszcza zobaczenie jej po zmroku gwarantowało nie lada emocje.

Magiczny Dzikowiec we mgle i złotej jesieni. Niepowtarzalne widoki z wieży. Zdjęcia!

15 krótkich wycieczek do godziny jazdy transportem publicznym od Wałbrzycha - zdjęcia

Czy wiedźma na miotle powróci tej wiosny?

W ostatnich latach tajemnicza postać w chuście towarzyszyła nam od wiosny do jesieni, a zimą robiła sobie przerwę w straszeniu i zapadała w sen zimowy bezpiecznie ukryta przed ciekawskimi. Jej postać dopełniała artystyczny chaos stworzony na terenie przydomowych ogrodów. A czego tam nie było? Wiatraki, lampiony, drewniane ozdobne altany!

Wiosną wiedźma po zimowej przerwie i "konserwacji" wracała do swoich lotów nad wałbrzyskim Podgórzem by budzić uśmiech i dalej straszyć.