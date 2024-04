Gdzie na dobre lody podczas weekendu majowego 2024 we Wrocławiu. Oto popularne i polecane lodziarnie we Wrocławiu

Pierwszy weekend majowy we Wrocławiu zapowiada się słonecznie i gorąco. Stolica Dolnego Śląska jest oczywiście przygotowana na taką aurę. Wrocław, miasto pełne lodziarni, gdzie niektóre z nich budzą prawdziwe zainteresowanie, stwarzając nawet konieczność oczekiwania w kolejce nawet pół godziny, by skosztować wyśmienitych lodów. W ofercie dominują tradycyjne smaki: wanilia, śmietanka, czekolada czy truskawka, jednak to nowatorskie kompozycje, jak słony karmel, pistacja, marakuja, cytryna, mango czy mięta, przyciągają uwagę smakoszy. Nie brakuje także unikatowych propozycji dostępnych jedynie w wybrane dni tygodnia, dodając nutkę ekscytacji odkrywaniu nowych smaków. Wśród oferty nie brakuje też lodów dla wegetarian oraz cukrzyków.

Ceny standardowej gałki lodów oscylują między 6 a 8 złotymi, a za "smak dnia" zapłacimy niewiele więcej. Niektóre lokali umożliwiają także spersonalizowanie zamówienia poprzez wybór dodatków, takich jak polewa, posypka z orzechów czy wiórki kokosowe, za dodatkową opłatą rzędu około 2 złotych.