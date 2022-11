Walczyli przeciwko sobie, spoczęli w jednym grobie. Wiecie gdzie w Wałbrzychu jest Pomnik Rycerski?

Cmentarz parafialny parafii św. Aniołów Stróżów - lokalizacja

W największym w Wałbrzychu kompleksie cmentarnym w Śródmieściu pomiędzy ul. Sikorskiego, Moniuszki i Przemysłową spoczywają zmarli wielu wyznań. Ich prochy spoczęły na cmentarzach:

komunalnym przy ul. Moniuszki - Najpiękniejsze nagrobki wałbrzyskiego cmentarza przy ul. Moniuszki [ZDJĘCIA] ,

, wałbrzyskim cmentarzu żydowskim,

cmentarzu polsko-katolickim

i cmentarzu parafialnym parafii św. Aniołów Stróżów przy ul. Przemysłowej.

To na tym ostatnim znajdziecie dwa ciekawe monumenty upamiętniające ofiary wojen minionych wieków.

Cmentarz parafialny parafii św. Aniołów Stróżów - mapa - jego kaplica cmentarna.

Cmentarz ten jest uważany za śródmiejski cmentarz katolicki. Zastąpił on likwidowany w XIX wieku wałbrzyski cmentarz "Na Piasku" gdzie początkowo chowano katolików. Co warto zauważyć, jego kaplicą cmentarną był Kościół Matki Bożej Bolesnej - najstarszy istniejący kościół Śródmieścia. O założeniu nowej nekropolii zdecydowano w latach 60. XIX wieku, kiedy Wałbrzych nie przeżył jeszcze skoku demograficznego związanego z przyspieszoną industrializacją i liczył sobie dopiero ok. 8 tys. mieszkańców.