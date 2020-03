Nie żyje Kenny Rogers. Piosenkarz miał 81 lat

Zapamiętamy go m.in. z hitu "We Are The World", nagranego z innymi muzykami USA.

Przedstawiciel rodziny poinformował, że artysta „zmarł spokojnie w domu z przyczyn naturalnych”. Kenny Rogers słynął z ochrypłego głosu. Jego kariera trwała ponad 60 lat. W latach 70. i 80. XX wieku Rogers był na szczycie list przebojów. Muzyk zdobył trzy nagrody Grammy. Kenny Rogers dał się poznać szerszej publiczności po nagraniu słynnej piosenki "We Are The World" nagranej wraz z najlepszymi amerykańskimi wykonawcami w ramach akcji USA For Africa. W nagraniu wraz z Rogersem zaśpiewali (kolejność pojawiania się w utworze): Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Daryl Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan i Ray Charles. Jak przypomina BBC News, pewnego razu podsumował swoją popularność, wyjaśniając, że jego piosenki mówią to "co każdy mężczyzna chce powiedzieć, a co każda kobieta chce usłyszeć”.

Dorastał w ubóstwie na federalnym osiedlu mieszkaniowym w Houston w Teksasie. Karierę solową rozpoczął karierę solową w 1976 roku. Nigdy nie był ulubieńcem krytyków muzycznych, ale stał się jednym z najbardziej popularnych popowych przebojów wszech czasów i dziesiątym najlepiej sprzedającym się artystą w historii Stanów Zjednoczonych pod względem liczby sprzedaży albumów - przypomina BBC News. W 2007 r. niespodziewanie znalazł się w centrum uwagi w Wielkiej Brytanii, gdy jego utwór "The Gambler" (Gracz) stał się nieoficjalnym hymnem angielskiej drużyny rugby podczas Pucharu Świata. Piosenka stała się tak popularna, że ​​podczas swojego legendarnego występu na Glastonbury Festival w 2013 roku Rogers zaśpiewał ją dwukrotnie. W tym samym roku (2007 r.) został wprowadzony do Country Music Hall of Fame i otrzymał nagrodę Lifetime Achievement Award od Country Music Association.

Z zamiłowania biznesmen Rogers przez lata prowadził kilka przedsięwzięć, głównie w sektorze nieruchomości i restauracji. Wystąpił także w kilku filmach i programach telewizyjnych, w tym jako kierowca samochodu wyścigowego w filmie "Six Pack" z 1982 roku. Kenny Rogers przyjaźnił się z Dolly Parton iWillie Nelsonem, gwiazdami muzyki country. W oświadczeniu po śmierci artysty jego rodzina dodała, że ​​„pozostawił niezatarty ślad w historii muzyki amerykańskiej”. Kenneth Ray Rogers (ur. 21 sierpnia 1938 r. w Houston zm. 20 marca 2020 r. w Sandy Springs). Był aktorem, piosenkarzem, kompozytorem, autorem tekstów piosenek, a także fotografem krajobrazów. Debiutował w połowie lat 50. XX wieku w grupie The First Edition. W drugiej połowie lat 60. zdobył popularność jako wykonawca i autor piosenek country. Kilkakrotny laureat nagrody Grammy (1977, 1979, 1987). Światową sławę zdobył w połowie lat 70. lansując m.in. przebój "Lucille". Zagrał kilka ról filmowych, opublikował wspomnienia: Making It with Music (1977).

W 1985 roku wziął udział, razem z artystami Stanów Zjednoczonych, w nagraniu piosenki "We Are the World" skomponowanej przez Michaela Jacksona i Lionela Richiego, by zebrać fundusze na walkę z głodem w Etiopii, spowodowanym suszą w latach 1984/1985. Był pięć razy żonaty i miał pięcioro dzieci.

