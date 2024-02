Anita Lipnicka i Paweł Domagała nagrywali na Dolnym Śląsku! Powstał nietypowy teledysk - wideo

Artyści w piosence o końcu miłości.

- Prezentujemy Wam bajkę o... końcu miłości ? Dedykujemy ją wszystkim tym, którzy starali się kochać z całych sił, ale im nie wyszło. Czy można ocalić gasnące uczucie? Czy da się sterować odruchami serca? Co robić, gdy nie ma już dokąd razem iść, kiedy skończyła się wspólna droga? Piosenka "Nic za złe" to opowieść o rozstaniu z czułością. Bez żalu i wzajemnych pretensji. O próbie zabrania ze sobą tego, co było dla nas ważne, piękne i cenne w byciu razem. To piosenka o dawaniu sobie wzajemnego wsparcia w najtrudniejszym momencie relacji - podczas pożegnania...