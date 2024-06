Włamał się do mieszkania byłej konkubiny w Żarowie i umarł w nim. Prokuratura wyjaśnia, czy policjanci mogli zapobiec śmierci mężczyzny? Adrianna Szurman

Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny w Żarowie. Sforsował drzwi do mieszkania byłej partnerki, w którym był zameldowany. Policjanci nie zabrali go i nie wezwali ratowników, bo uznali że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo

Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu wyjaśnia okoliczności dramatycznej sprawy z Żarowa. Choć do wydarzeń doszło w listopadzie ub. roku, dopiero teraz ujrzały one światło dzienne. W przyszłym tygodniu, prokuratura zadecyduje, czy postawi zarzuty policjantom, czy też nie. Obecnie wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, który włamał się do mieszkania konkubiny i zasnął upojony alkoholem. Kobieta wezwała policję. Policjanci nie zabrali mężczyzny, bo był tam zameldowany. Nie wezwali też karetki. Na drugi dzień mężczyzna nie żył.