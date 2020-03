Najlepsze dzielnice do mieszkania we Wrocławiu [RANKING WG NAJEMCÓW]

Lokalizacja, cena i udogodnienia - to trzy kryteria, którymi kierują się osoby szukające mieszkania do wynajęcia. Które dzielnice Wrocławia są ich zdaniem najlepsze do zamieszkania? Przeczytajcie poniżej.

Dla studenta Wrocław jest miastem studenckim. I właśnie studenci stanowią bardzo liczną grupę osób wynajmujących mieszkania w naszym mieście. Młodzi poszukujący mieszkania skłaniają się zazwyczaj ku ofertom wynajmu z podziałem na pokoje. To zazwyczaj dwu- lub trzypokojowe mieszkania, koniecznie z oddzielną kuchnią. Pożądane są również kawalerki, ale te wybierane są rzadziej, głównie z uwagi na wyższe koszty niż w przypadku wynajmowania pojedynczego pokoju - mówi - Emil Basta z biura sprzedaży WPBM „Mój Dom" S.A. Studenci najchętniej wynajmują mieszkania blisko uczelni, komunikacji miejskiej, terenów rekreacyjnych, sklepów i centrów handlowych. Wszystkie te warunki spełniają dwie okolice Wrocławia: okolice placu Grunwaldzkiego i Fabryczna (uczelnie prywatne). Dla pracownika We Wrocławiu swoje siedziby mają: Google, IBM czy Nokia. Pracownicy korporacji najchętniej decydują się na wynajem mieszkania w pobliżu biura, co pozwala im oszczędzać czas, blisko komunikacji miejskiej i terenów rekreacyjnych. W tej grupie największą popularnością cieszy się Fabryczna i Śródmieście. Dla rodziny Zupełnie innych mieszkań pod wynajem poszukują rodziny. Największą popularnością cieszą się Krzyki, spokojna dzielnica z dużą ilością terenów zielonych. Dobry dostęp do miejsc rozrywki, placówek edukacyjnych, bibliotek i sklepów sprawia, że od lat okolica ta uchodzi za najbardziej rodzinną - mówi Emil Basta.