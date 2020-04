Kaszle, beka, zaczepia w tramwaju. Dostał mandat za brak maseczki

Policja także wówczas prosiła, żeby zgłaszały się do nich osoby, które czują się poszkodowane. Zgłoszeń jednak nie było. Funkcjonariusze przeprowadzili z mężczyzną czynności, odbyli także rozmowy. Ale nie mieli podstaw do skierowania sprawy do sądu. Sukces był taki, że przez kilka miesięcy nikogo nie zaczepiał.

Teraz wrocławianin znów zaczął pojawiać się na ulicach i w komunikacji zbiorowej. Ruszyła ponownie sprawa przeciw niemu.

Policjanci otrzymali zgłoszenia od kilku kobiet, które czują się pokrzywdzone zachowaniem tego mężczyzny. Prowadzimy obecnie postępowanie, gromadzimy materiał dowodowy. Po zakończeniu czynności prześlemy go do sądu. Istotne jest więc teraz, aby dotrzeć do jak największej liczby osób - tłumaczy asp. szt. Łukasz Dutkowiak, oficer prasowy KMP we Wrocławiu.

Wrocławianin wcześniej nosił długie włosy, obecnie je zgolił. Ma około 180 cm wzrostu. Jest szczupły, często ubiera się w luźny strój. Widywany był w centrum oraz na różnych osiedlach. Zwykle jeździ tramwajem kilka przystanków, później wraca w to samo miejsce i kręci się po okolicy.