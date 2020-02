Wyrobienie paszportu we Wrocławiu graniczy z cudem!

Najpierw trzeba zerwać się nad ranem i stanąć w długiej kolejce wijącej się po schodach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego po numerek w systemie kolejkowym. By go otrzymać trzeba się pojawić przed urzędem najpóźniej o 6. Jak już się go zdobędzie, to czekają nas kolejne godziny oczekiwania na możliwość złożenia wniosku po paszport - opowiadała na łamach portalu gazetawroclawska.pl pani Żaneta, która od kilku tygodni stara się o wyrobienie paszport we Wrocławiu. - Rejestracja online to fikcja, próbuję utworzyć konto i za każdym razem system mnie wyrzuca. Dzwoniłam kilka razy na infolinię i za każdym razem słyszałam: należy próbować.