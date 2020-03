Studenci opuszczają akademiki we Wrocławiu. Będą w nich miejsca dla kwarantanny

Studenci wczoraj dostali informacje o konieczności wykwaterowania. Nie dotyczy ono obcokrajowców, osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy mają ważny powód, by zostać we Wrocławiu, czyli np. pracują. To jest duża logistycznie operacja. Prosimy studentów o zrozumienie tej sytuacji. Wszystko idzie dość sprawnie, studenci dobrze się zorganizowali, a te osoby, które nie mogą przyjechać, proszą kolegów o przechowanie swoich rzeczy. W poniedziałek ustalimy kilka komisji, które przejdą po akademikach, zabezpieczymy to, co zostało i oddamy do depozytu - mówi Agnieszka Niczewska, rzecznik uczelni.