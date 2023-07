Motorniczy MPK Wrocław pobity na terenie zajezdni. Został wepchnięty pod nadjeżdżający tramwaj. Zobaczcie nagranie Michał Perzanowski

Agresywny mężczyzna bił pracownika MPK po głowie i zepchnął go wprost pod nadjeżdżający tramwaj. MPK Wrocław Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W poniedziałek (24 lipca) o godz. 23.16 na terenie zajezdni tramwajowej Borek przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu doszło do pobicia motorniczego MPK Wrocław. Agresywny mężczyzna wszczął awanturę, rzucił się z pięściami na pracownika miejskiej spółki, a następnie popchnął go pod nadjeżdżający tramwaj. Napaść została nagrana przez kamery monitoringu, obejrzyjcie poniżej.