Morsujesz? Oto miejsca, w których lubią kąpać się doświadczone dolnośląskie morsy [LISTA]

Dlaczego warto morsować?

Dolnoślązacy kochają morsowanie. Cotygodniowe spotkania klubów i wspólne kąpiele świadczą o tym najlepiej. Morsów spotkamy na wrocławskim Morskim Oku, nad jeziorem w Kunicach pod Legnicą, w Piechowicach i Przesiece. Mają swoje ulubione miejsca i rytuały. Bo dla nich kąpiele lodowatej wodzie, to także towarzyskie spotkania. Celebrują mikołajki, walentynki, morsują na cele charytatywne. I przy okazji - dbają o dobrą kondycję, zdrowie i hart ducha. Trzeba być zdeterminowanym, by wykąpać się w wodzie, która ma 10 stopni C.