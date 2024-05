Kameralny zalew w Komorowie w powiecie świdnickim, cudowne miejsce na grilla, spacer i do opalania bez tłumów

Zalew w Komorowie między Wałbrzychem i Świdnicą to kameralne miejsce nad wodą

Zalew w Komorowie to wyjątkowo urocze miejsce, gdzie można odpocząć bez tłumów

Ci, którzy znają to miejsce, chętnie przyjeżdżają grillować. Można spotkać także osoby zażywające kąpieli słonecznych, a także wodnych. Choć oficjalnie jest zakaz kąpieli, to łagodne zejście do wody, zachęca turystów do moczenia nóg i pryskania się wodą.