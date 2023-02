Kruche lodowe rzeźby pojawiają się w kompleksie Osówka pod Wałbrzychem niemal każdej zimy. Zobaczcie zdjęcia! Elżbieta Węgrzyn

Niemal każdego roku do wczesnej wiosny w sztolniach Osówki należącej do kompleksu Riese można obserwować unikalne lodowe formy przypominające skalne nacieki. Sprawdziliśmy, czy w tym roku jest szansa na ich podziwianie w naturze, czy też muszą nam wystarczyć zdjęcia nacieków lodowych z lat poprzednich. Przypominamy jak dojechać do obiektu i jakie są aktualne ceny biletów.