Kultowa ścianka wspinaczkowa Zerwa wraca do Wrocławia. Oto jak wygląda [ZDJĘCIA]

Zerwa funkcjonuje we Wrocławiu od 1998 roku i uznawana jest za najstarszą ściankę wspinaczkową we Wrocławiu. Miejsce powróciło na mapy Wrocławia po przerwie, związanej z wypowiedzeniem umowy najmu budynku należącego do Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

"Gdy dziekan wydziału biologii, dwa dni przed wigilią w 2020 roku, czyli po okresie pandemii zakomunikował mi, że nie widzi miejsca dla Zerwy w jego budynku i w ciągu pięciu miesięcy mamy się stamtąd wyprowadzić, wydawało się niemożliwe, żeby nasze życie, miejsce, które przez tyle lat budowałam mogło przestać istnieć. Dlatego zaczęłam bardzo intensywnie szukać wyjścia z tej tragicznej sytuacji. A że Zerwa zawsze była nie tylko po prostu ścianką wspinaczkową, ale też miejscem spotkań i zawierania przyjaźni, udało nam się właśnie z pomocą przyjaciół znaleźć i zbudować nowy wspaniały obiekt - Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy Zerwa" - mówi nam założycielka Zerwy, Bogna Jakubowicz.