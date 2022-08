Amerykańska firma buduje ogromną halę we Wrocławiu. Będą nowe miejsca pracy [WIZUALIZACJE]

Budynek, który powstaje we Wrocławiu przy ul. Granicznej będzie częścią całego kompleksu hal firmy w tym miejscu, czyli Prologis Park Wrocław III. To jedyny obiekt tego rodzaju położony bezpośrednio przy lotnisku, a budowa kolejnego magazynu to odpowiedź na popyt obecnych i przyszłych najmujących.

Teraz Prologis Park Wrocław III składa się z trzech budynków o łącznej powierzchni 137 tys. mkw. Klientami tego parku logistycznego są m.in. firmy: Acer, Deichmann, DSV, Farutex, Max Fliz, Neuca, Selena czy Truvant. Łącznie Prologis Park Wrocław III posiada 26 klientów, którzy zatrudniają około 1800 pracowników.

I to właśnie z nowymi miejscami pracy będzie wiązała się inwestycja. Jakimi dokładnie? Ciężko teraz powiedzieć, bo hala mimo że będzie dostosowana zarówno do wszelkiego rodzaju produkcji, jak i magazynowania towarów, nie ma podpisanej umowy z żadnym najemcą. Budynek jest tzw. magazynem spekulacyjnym. Co to takiego?