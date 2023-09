Zakończono budowę największej hali tenisowej we Wrocławiu. Niedługo otwarcie. Zobaczcie, jak wygląda w środku

Nowa hala do tenisa przy ul. Pułtuskiej we Wrocławiu. 5 kortów, ścianka i poszanowanie dla zieleni

Miejska spółka WTC Spartan została operatorem kortów tenisowych przy ul. Pułtuskiej latem 2021 r., przejmując teren od dotychczasowego dzierżawcy - Krzyckiego Klubu Tenisowego. Od tego momentu obiekt przechodzi metamorfozę.

Pierwszym etapem zmian była budowa nowych kortów w miejscu starego, wysłużonego balonu tenisowego, który przykrywał wówczas cztery korty. W 2021 r. balon został zdemontowany i zastąpiony nowoczesną halą tenisową o lekkiej, drewnianej, łukowej konstrukcji. Jej powierzchnia to aż 2,8 tys. mkw. Pod halą znalazło się 5 nowoczesnych betonowych kortów, na które została położona twarda, akrylowa nawierzchnia. Podobną wykorzystuje się do rozgrywania największych turniejów: Australian Open, US Open czy rywalizacji z cyklu Masters. To także oficjalna nawierzchnia Polskiego Związku Tenisowego, używana m.in. podczas zawodów Davis Cup i Fed Cup.