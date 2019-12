Ksiądz skazany za pedofilię został uniewinniony! Marek C. był proboszczem parafii pod Lubinem

Ksiądz Marek C., według śledczych z lubińskiej prokuratury, dopuścił się tzw. innych czynności seksualnych wobec 13-letniej dziewczynki. Miał ją m.in. dotykać w intymne miejsca. Proces przed Sądem Rejonowym w Lubinie zakończył się w czerwcu 2019 roku. Sąd uznał Marka C. winnym i skazał go na pół roku więzienia.

Sąd uznaje oskarżonego Marka C. za winnego tego, że w okresie od 2016 roku do 17 października 2017 roku w Raszówce rejonu lubińskiego, Białej rejonu częstochowskiego oraz podczas wspólnych wyjazdów zagranicznych do Czech i Chorwacji trzykrotnie dopuścił się innych czynności seksualnych wobec małoletniej poniżej 15. roku życia. Za to sąd wymierza mu karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz karę dwóch lat ograniczenia wolności zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym