Tragedia na Dolnym Śląsku! Trzy osoby zginęły w wypadku busa na drodze z Obornik Śląskich do Wołowa

Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Chwilę po 9 rano na drodze wojewódzkiej nr 340 z Obornik Śląskich do Wołowa bus zderzył się z samochodem ciężarowym. W wypadku zginęły trzy osoby. Do zderzenie doszło między Lipnicą i Bukowicami, tuż przed skrzyżowaniem z drogą z Brzegu Dolnego do Żmigrodu.

Kierowca busa, jadąc od strony Obornik Śląskich w kierunku Wołowa prawdopodobnie stracił panowanie nad kierownicą na łuku drogi, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z ciężarówką, jadącą z naprzeciwka. - W busie było 5 osób. Trzy osoby poniosły śmierć na miejscu, dwie zostały przetransportowane pogotowiem lotniczym do szpitala - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl Marzena Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. - Kierowca ciężarówki nie został ranny. Trasa jest zablokowana Policjanci kierują samochody objazdem przez nowe rondo na Radecz, dalej trasą Wołów - Brzeg Dolny. Na miejscu wypadku jest jeszcze policja i prokurator. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.