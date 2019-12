Polopiryna w bristolu, czyli najlepsze teksty z apteki [AUTENTYCZNE HISTORIE]

- Igły jednorazowe. 10 sztuk.

- A jaki rozmiar tych igieł? Do czego to ma być używane?

- Nie wiem jaki rozmiar. Do zęba.

***

- Coś do ssania, może tymianek i nabiał dla siebie wezmę.

Inny klient

- Nabiał i podbiał poproszę.

***

- Takie tabletki małe, niebieskie, na uspokojenie.... To znaczy niebieskie to było wieczko, a małe to to pudełeczko było.

***

- Poproszę coś na szczekanie.

- Jak to ?

- No na suchy taki, i coś nie za halo się czuję...

***

- Poproszę coś na swędzenie w odbycie. Nie w środku, ale tak dookoła.

***

- I jeszcze kwaśną wodę w tabletkach pan da.

***

- Do stóp taki Stoperan.