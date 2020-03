KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU. Czy uczelnie wyższe odwołają zajęcia dla studentów?

Prof. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zalecił, by osoby przyjeżdżające z terenów zagrożonych, czyli Włochy, Chin i Korei Południowej, ale też innych krajów, gdzie wirus się się pojawił, a wykazujące objawy chorobowe „grypopodobne” obowiązkowo zgłaszały się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej. Zalecenie dotyczy też tych, którzy w ciągu dwóch tygodni od przyjazdu zaobserwowały u siebie symptomy chorobowe. Rektor zalecił też wstrzymanie wyjazdów do krajów i stref zagrożenia oraz, jeśli to możliwe, odwołanie wizyt osób z tych rejonów.

Te decyzje to część ustaleń, jakie zapadły w trakcie spotkania Zespołu ds. monitorowania sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na uczelni - poinformowała nas dr hab. Ryszard Balicki pełnomocnik rektora ds. kontaktów z mediami. - Dodatkowe działania będą podejmowane w miarę potrzeb – dodał.

Wykładowcy mogą wypraszać studentów z zajęć