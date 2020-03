AKTUALIZACJA. Jest pierwszy przypadek koronawirusa we Wrocławiu

- Pacjent to 26-letni mężczyzna. Do Wrocławia przyjechał z Wielkiej Brytanii. Gdy poczuł się źle, sam zgłosił się do naszego szpitala, dwa dni temu, w środę. Jest hospitalizowany i odizolowany. Badania potwierdziły, że jest zarażony koronawirusem - mówi Urszula Małecka, rzeczniczka prasowa szpitala wojewódzkiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu.

Po przyjeździe do Polski zarażony mężczyzna miał kontakt z jedną osobą. Zajęły się nią odpowiednie służby. Osoba ta została objęta domową kwarantanną . Jak się dowiedzieliśmy na razie nie ma żadnych objawów zarażenia koronawirusem.

W związku z kolejnymi podejrzeniami choroby na Dolnym Śląsku wojewoda Jarosław Obremski rekomendował:

- ograniczenie wyjazdów zagranicznych, także do naszych najbliższych sąsiadów.

- rezygnację przez dyrektorów szkół z jakichkolwiek wycieczek szkolnych

- rezygnację z konferencji i wyjazdów służbowych przez personel medyczny.

Już w środę wojewoda wydał decyzję o zakazie odwiedzin we wszystkich szpitalach na Dolnym Śląsku.