Pod Wrocławiem przerwano lekcje z powodu koronawirusa! 600 uczniów ewakuowanych ze szkoły

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie nagle przerwano zajęcia. Jeden z uczniów, który właśnie wrócił z Niemiec źle się poczuł.

- Zdecydowałam o przerwaniu zajęć i puszczeniu naszych uczniów do domów, gdy okazało się, że jeden z nich źle się czuje i ma gorączkę – powiedziała nam dyrektor oławskiej szkoły. Uczeń został przewieziony do szpitala we Wrocławiu.

- Jeden z chłopców zgłosił nauczycielowi, że źle się czuje i ma gorączkę, a objawy wskazywały na koronawirusa, wezwaliśmy pogotowie i zdecydowaliśmy się na odwołanie zajęć – powiedziała nam Maria Domaradzka, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie. - Nie mogę ryzykować zdrowia naszych uczniów i pracowników – dodała.

Chory uczeń, który właśnie co wrócił z Niemiec, trafił już do jednego ze szpitali we Wrocławiu. Zostanie poddany badaniom, a wyniki maja być znane najwcześniej po weekendzie.