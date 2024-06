Najlepsza restauracja w Polsce. Rozstrzygnięcie konkursu pod Wrocławiem, Polskie Skarby Kulinarne. Zobacz laureatów konkursu

To już 6 edycja konkursu Polskie Skarby Kulinarne

Jak głosowano na restauracje

Co łączy laureatów najlepszej restauracji 2024 r.

Laureaci to restauracje, które z dużym szacunkiem podchodzą do tradycji kulinarnej, jednocześnie wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Serwują nowoczesną kuchnię polską. Często są usytuowane w ciekawych miejscach historycznych lub w lokalizacjach nawiązujących do danego regionu wystrojem i atmosferą. To również miejsca, które mają wieloletnie doświadczenie na rynku.