Jarmark Świętojański we Wrocławiu rozpoczęty. Tłumy turystów odwiedzają wrocławski rynek. Czekają na Was konkursy oraz warsztaty. Tomasz Pawlak

Jarmark Świętojański we Wrocławiu od wielu lat cieszy się niezmiennie dużą popularnością, przyciąga turystów z całego Dolnego Śląska oraz z zagranicy. Tomasz Pawlak Polska Press Zobacz galerię (34 zdjęcia)

Noc Świętojańska stała się inspiracją i motywem przewodnim Jarmarku Świętojańskiego, który odbywa się od 24 maja do 30 czerwca 2024 r. na wrocławskim Rynku oraz ulicach Świdnickiej i Oławskiej. Bezsprzecznie jarmark zmienia oblicze wrocławskiego rynku sprawiając, że staje się on bardziej zielony. Powstają też plaże miejskie, miejsca do odpoczynku. Przygotuj się na ucztę dla oczu i podniebienia!